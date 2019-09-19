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    نتنياهو يتراجع ويدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية

    10:14 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    نتنياهو يتراجع ويدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    تل أبيب- (د ب أ):

    دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعدما لم تسفر الانتخابات التي جرت الأسبوع الجاري، وهي الثانية هذا العام، عن فائز واضح.

    وكان نتنياهو يصر على تشكيل حكومة من الأحزاب اليمينية والدينية، إلا أن نتائج الانتخابات تشير حتى الآن إلى أنه هو وخصمه الأبرز بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" المنتمي إلى تيار الوسط، لن يتمكنا من تشكيل حكومة.

    وقال نتنياهو في بيان، الخميس: "خلال الانتخابات، دعوت لتشكيل حكومة يمينية. لكن لسوء الحظ تظهر نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن".

    وأضاف: "الشعب لم يحسم بين التيارين"، معتبرا أنه "لم يعد هناك خيار" إلا تشكيل حكومة وحدة. ودعا جانتس إلى لقائه في وقت لاحق اليوم.

    وقال إنه يعارض إجراء انتخابات ثالثة.

    بنيامين نتنياهو حكومة وحدة وطنية الأحزاب اليمينية بيني جانتس

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