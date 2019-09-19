جوتيريش: الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية

نيويورك - (أ ش أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا للعملية السياسية لحل النزاع.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس عن جوتيريش - خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة عقد في نيويورك أمس الأربعاء - "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، والمبعوث الأممي غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف فيما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا".. مضيفا "آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي".

وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يجب أن تتألف من 150 عضوا، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة، التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أن دبلوماسيين أفادوا بأن الخلاف بين الطرفين تقلص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة، إضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإن الخلاف بين المعارضة والحكومة السورية يدور أيضا حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها.