رئيس الوزراء العراق: الحكومة تخطو خطوات أساسية لوضع السلاح بيد الدولة

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحكومة تخطو خطوات أساسية باتجاه وضع السلاح بيد الدولة.

وقال عبد المهدي ـ في حوار قناة "السومرية نيوز" الفضائية بثت اليوم الخميس، :"اليوم وبشكل واسع جدا نخطو خطوات أساسية في وضع السلاح بيد الدولة"، مشيرا إلى أن "سبب هذا الشي هو تعاون الأطراف الأخرى مع القرار ورؤيتها للمصلحة مع الدولة ومظلة الدولة".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "القوى التي تختلف لا تعادي الدولة"، مشددا على "هيبة الدولة العراقية وسيطرتها مع الحفاظ على كل النظام الديمقراطي الموجود في البلاد".

وحول زيارته للصين، أكد عبد المهدي، أن زيارته الى بكين هي استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015، موضحا أن محور الزيارة هو أن تكون الصين شريكا في مسألة البنى التحتية في البلاد.

وأضاف عبد المهدي أن "زيارتنا للصين هي استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015 ووضع التفاصيل الأخرى وتفعيلها"، مبينا أن هناك عملا مستمرا مع الصين، وقال : لدينا صندوق معها غطاؤه النفط.