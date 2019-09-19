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    ترامب يقول إنه يدرس خيارات بشأن معتقل جوانتانامو

    07:48 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    ترامب يقول إنه يدرس خيارات بشأن معتقل جوانتانامو

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يدرس خيارات بشأن معتقل جوانتانامو في كوبا.

    وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، أنه غير راض عن تكلفة تشغيل ذلك السجن العسكري وأنه يدرس خيارات بشأن ما يمكن فعله حياله، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

    وتابع أن تشغيل ذلك السجن يكلف البلاد مبالغ مالية طائلة، مضيفا: "أعتقد أنه جنون".

    ولم يشر ترامب إلى ما إذا كان يخطط لإغلاق ذلك المعتقل الذي افتتحته الولايات المتحدة بعد خوضها حرب أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

    وقال: "نحن ننظر في كثير من الأمور"، دون مزيد من التوضيح.

    دونالد ترامب معتقل جوانتانامو كوبا

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