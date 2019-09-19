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    السفير أحمد أبوزيد يبحث مع مفوضة التجارة الكندية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري

    04:24 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    السفير أحمد أبوزيد يبحث مع مفوضة التجارة الكندية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري

    السفير أحمد أبوزيد

    أوتاوا - (أ ش أ):

    التقى السفير المصري لدى أوتاوا، أحمد أبوزيد، الأربعاء بالمفوضة العليا للتجارة بالحكومة الكندية، الدكتورة أيليش كامبيل.

    وتناول اللقاء مناقشة مبادرات ومقترحات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكندا، وفرص جذب الاستثمارات الكندية إلى مصر.

    يأتي ذلك في إطار النشاط الذي يقوم به السفير في العاصمة الكندية، التي شهدت يوم أمس أيضا لقاء بين السفير المصري ونظيره الفلسطيني لدى كندا، نبيل معلوف.

    وتناول اللقاء سبل دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الكندية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مفوضة التجارة الكندية أوتاوا أحمد أبوزيد كندا
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