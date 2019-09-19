  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس -بيان بالدرجات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    ترامب: لن يستطيع أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد اليوم

    01:59 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    ترامب: لن يستطيع أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد اليوم

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء إنه لم يعد باستطاعة أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

    وأضاف ترامب أن الظروف الحدودية الأمريكية لا تزال في حالة طوارئ وطنية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

    وقال :"كلما تم المضي قدما في بناء الجدار الحدودي، كلما كانت القوات الأمريكية قادرة على التحرك بعيدا عن تلك المنطقة".

    وأثنى ترامب على الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، ووصفه بأنه "رائع".

    دونالد ترامب الولايات المتحدة الحدودية الأمريكية حالة طوارئ وطنية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان