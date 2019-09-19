بومبيو ومحمد بن سلمان يتفقان على ضرورة محاسبة إيران

واشنطن - (د ب أ):

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة محاسبة "النظام الإيراني"، على خلفية الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية مطلع الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي حاليا بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات على خلفية التوتر مع إيران.