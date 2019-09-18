ترامب بعد انتخابات الكنيست: لم أتصل بنتنياهو وعلاقتنا مع إسرائيل

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لم يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك عقب النتائج الأولية للانتخابات بدولة الاحتلال والتي تمثل ضربة لنتنياهو.

وقال ترامب حينما سأله أحد المراسلين بالبيت الأبيض، إنه لم يتصل بنتنياهو "نتائج الانتخابات سوف تظهر وهي متقاربة جدا. الجميع يعلم أنها ستكون متقاربة جدا. سوف نرى ما سيحدث".

واستكمل ترامب حديثه قائلا "انظروا، علاقتنا مع إسرائيل. سنرى ما سوف يجرى".

تأتي تصريحات ترامب بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الإسرائيلية التي قد تشهد الإطاحة بنتنياهو، حيث حصد حزبه الليكود وفق التقديرات الأولية على 31 مقعدا في الكنيست، في حين حصد حزب "أزرق أبيض" على 32 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا.