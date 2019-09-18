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    الكويت: وزارتا الدفاع والداخلية ترفعان درجات الاستعداد

    07:56 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    الكويت: وزارتا الدفاع والداخلية ترفعان درجات الاستعداد

    وزارتا الدفاع والداخلية ترفعان درجات الاستعداد

    الكويت - (أ ش أ)

    رفعت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتان من درجات استعدادهما؛ لتأمين مختلف المواقع والمنشآت في الكويت.

    وقالت وسائل إعلام محلية كويتية مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت رفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم (1) ابتداءً من غد الساعة 6:00 صباحًا على عموم وحدات القوة البرية، رفع الجاهزية القتالية إلى رقم (1) ابتداءً من 12:00 صباحًا.

    وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت هي الأخرى تعميمًا إلى رؤساء المخافر (أقسام الشرطة)، برفع الجاهزية، وتكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية، والاستعداد لأي استدعاء.

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    الداخلية الكويتية وزارة الدفاع الكويتية

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