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    طائرات مجهولة تستهدف مواقع للقوات الإيرانية شرقي سوريا

    07:13 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    طائرات مجهولة تستهدف مواقع للقوات الإيرانية شرقي سوريا

    أرشيفية

    دمشق - (د ب أ)

    شنت طائرات مجهولة الهوية مساء اليوم الأربعاء، عدة غارات على مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية.

    وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أو إسرائيلية شنت مساء اليوم عدة غارات استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني في منطقة الحزام جنوب غرب مدينة البوكمال ، وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان تنطلق من المواقع التي تعرضت للقصف".

    وأضاف المصدر " حلقت ظهر اليوم عدد من طائرات الاستطلاع في منطقة البوكمال على الحدود السورية والعراقية،الأمر الذي دفع القوات الإيرانية إلى ترك مواقعها في محيط مدينة البوكمال والتوجه الى داخل المدينة".

    وتعرضت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفصائل عراقية وأفغانية في البوكمال خلال الشهر الجاري إلى قصف من طائرات يعتقد أنها تابعة لإسرائيل.

    القوات الإيرانية سوريا ريف دير الزور الحرس الثوري الإيراني

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