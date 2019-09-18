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    بومبيو: هجوم أرامكو "عمل حربي إيراني"

    06:45 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    بومبيو: هجوم أرامكو "عمل حربي إيراني"

    مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي


    القاهرة – مصراوي:
    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على منشآت النفط السعودية يعد "عمل حربي".
    وأضاف بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعوديو هو "هجوم إيراني".

    كما أشار إلى أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم لم تأت من جنوب السعودية، وهذا يجعل ادعاءات الحوثيين بأنهم مصدر الهجوم كاذبة.
    وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن استهداف منشآت أرامكو جاء بضربات قادمة من الشمال.

    ويقع العراق وأجزاء من إيران شمالي المملكة العربية السعودية، وسط اتهامات للجمهورية الإسلامية بالوقوف وراء الهجوم وهو ماتنفيه طهران.
    وعاود بومبيو حديثه قائلا إن الاستخبارات الأمريكية على ثقة عالية بأن الأسلحة المستخدمة في "هجوم أرامكو" ليست بحوزة الحوثيين.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوم أرامكو السعودية إيران

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