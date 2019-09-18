مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يلغي مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تل أبيب - (د ب أ)

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ألغى مشاركته المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل.

ويأتي قرار رئيس الوزراء في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في إسرائيل أمس الثلاثاء وخلفت حالة من الغموض السياسي في البلاد، حيث أسفرت عن تعادل حزب ليكود بقيادة نتنياهو مع منافسه حزب "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة بيني جانتس.