  • عاجل:السعودية: الهجوم على منشآت أرامكو وراءه إيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يلغي مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    06:12 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يلغي مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

    تل أبيب - (د ب أ)

    قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ألغى مشاركته المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل.

    ويأتي قرار رئيس الوزراء في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في إسرائيل أمس الثلاثاء وخلفت حالة من الغموض السياسي في البلاد، حيث أسفرت عن تعادل حزب ليكود بقيادة نتنياهو مع منافسه حزب "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة بيني جانتس.

    بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة

    الخبر التالى:

    بوتين يدين الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان