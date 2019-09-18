برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالسودان يرحب بمشاركة حمدوك في قمة المناخ

الخرطوم - أ ش أ

رحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في السودان، بمشاركة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، المقرر انعقادها في نيويورك، الشهر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال برنامج الأمم المتحدة في السودان، في بيان، إن مشاركة حمدوك في هذه القمة المهمة، تُعطي دلالة واضحة على الإرادة السياسية القوية للحكومة الانتقالية في أعلى مستوياتها للتعاطي بجدية مع قضايا التغير المناخي الذي يعتبر السودان من البلدان الأكثر عرضة للمخاطر المصاحبة له والأقل استعدادا لتأثيراته.

وأضاف البيان أن رئيس وزراء السودان يرسل بمشاركته، في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، رسالة مهمة عن المسار التنموي الذي يخطط له، و يرغب أن يرى السودان سائرا فيه.

وأكد البرنامج مجددا التزامه الدائم بدعم شعب السودان والحكومة الانتقالية لبناء قدرات المجتمع من أجل التكيف مع تأثيرات التغير المناخي.