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    خالد بن سلمان: نقدر التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها

    04:36 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    خالد بن سلمان: نقدر التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها

    الأمير خالد بن سلمان

    القاهرة - (مصراوي):

    قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق.

    وأكد الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على تويتر الأربعاء: "نقدر التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة".

    وأضاف: "نشكر ترامب على دعمه وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان".

    الأمير خالد بن سلمان دونالد ترامب إيران الجماعات الإرهابية الولايات المتحدة

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