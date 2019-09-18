خالد بن سلمان: نقدر التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها

القاهرة - (مصراوي):

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق.

وأكد الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على تويتر الأربعاء: "نقدر التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة".

وأضاف: "نشكر ترامب على دعمه وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان".