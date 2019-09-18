العربية: محكمة أمريكية تأمر باستدعاء الأخ غير الشقيق لأمير قطر

القاهرة- (مصراوي):

استدعت المحكمة الاتحادية الأمريكية الأخ غير الشقيق لأمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، في القضية المُتهم فيها بالتحريض على قتل شخصين في كاليفورينا قبل عامين، كما استدعت سفير قطر في واشنطن مشعل بن حمد، ورئيس المخابرات القطري الشيخ محمد المسند، وكذلك رجل الأعمال الكندي ألان بندير، بحسب وثائق جديدة نشرتها قناة "العربية" الإخبارية.

وقالت "العربية" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إنها حصلت على هذه الوثائق من المحامية ريبيكا كاستانيدا، التي تتولى الدفاع في هذه القضية عن أمريكيين اثنيين كانا يعملان لدى الشيخ خالد بن حمد، وهما؛ حارس الأمن الشخصي ماثيو بيتارد من ولاية فلوريدا، والطبيب ماثيو أليندي من ولاية كاليفورنيا.

وشملت الوثائق الرسالة التي خاطبت بها المحامية الأمريكية السفير القطري في واشنطن بتاريخ 17 سبتمبر، لإحاطته عِلمًا بطلب استدعائه هو والآخرين في هذه القضية.

وأثبتت التحقيقات أن خالد بن حمد، وهو هارب الآن، انتهك قوانين العمل الأمريكية بشخصه ومن خلال شركتين يملكهما في الولايات المتحدة؛ فضلًا عن محاولته قتل رجل وسيدة أمريكيين، بعد أن حرّض حارس الأمن الشخصي الذي عمل معه على فِعل ذلك ولكنه رفض.

ووفق الدعوى القضائية التي رُفعت إلى المحكمة الفيدرالية بفلوريدا في 23 مايو الماضي، "طلب الأخ غير الشقيق لأمير قطر من بيتارد، في نهاية سبتمبر ونوفمبر من عام 2017، أن يقتل رجلاً وامرأة رأى أنهما يهددان سمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي. إلا أن بيتارد رفض تنفيذ هذه الطلبات غير القانونية"، حسبما ذكر موقع "ديلي كولر" الأمريكي في تقرير سابق.

وأضافت الدعوى أن "خالد بن حمد قال إن بيتارد سيدفع الثمن وذلك عندما علم بأنه ساعد في ضمان سلامة المواطن الأمريكي. وقد أخبر المدعى عليه بيتارد أنه سيقتله ويدفن جثته في الصحراء، وأنه سيقتل عائلته".

وتابعت: "احتُجِز بيتارد رغمًا عنه، وأُخذت ممتلكاته الشخصية والإلكترونية وتم فصله. كما هدده خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني بمسدس من نوع جلوك 26 أثناء إجباره على التوقيع على عقد عمل جديد".

وقدّم مدعٍ آخر في القضية وهو الطبيب ماثيو أليندي ادعاءات مشابهة، حيث قال إنه عمل كطبيب على مدار الساعة لدى الشيخ خالد بن حمد كي يُراقبه أثناء فترات شربه الكحول، مُشيرًا إلى أن الأخ غير الشقيق أمر باحتجازه في مجمع سكني وهدّده بالسلاح، فاضطر في نهاية المطاف للقفز من سور ارتفاعه 18 قدمًا كي يهرب.

وكان يعمل لديه لمدة 12 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع، بحسب الدعوى، التي ذكرت أنه في بعض الحالات "عمل أليندي لمدة 20 إلى 36 ساعة متواصلة مع فواصل بسيطة لتناول الوجبات، ودون منحه فرصة للنوم".

كما ورد في الدعوى أنه "في 17 ديسمبر 2017 أو تاريخ قريب منه، وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع متواصلة من العمل واستمرار خالد (في شرب الكحول) لـ36 ساعة متواصلة، طلب أليندي يوماً للراحة فوافق عليه المدعى عليه".

وفي وقت سابق، قالت المحامية الأمريكية إن أشخاصًا كانوا يتتبعون تحركاتها في فلوريدا وإنها لاحظت ذلك، وعندما اقتربت من سيارتهم تركوا المكان.

وأكّدت في مقطع فيديو نشرته الأسبوع الماضي على حسابها عبر تويتر أنها لا تقبل الرشوة ولا تمارس الابتزاز بحق دولة أجنبية أو تسعى للحصول على أموال غير مشروعة.

وذكرت أنها خاطبت السفير القطري في الولايات المتحدة، وبعثت له برسائل عبر السفارة القطرية في واشنطن والقنصليات القطرية في لوس أنجلوس ونيويورك، لكنه لم يتجاوب مع رسائلها، وقالت إنه أعطى تعليمات للموظفين بعدم الرد واستعمل كلمة نابية بحقّها.