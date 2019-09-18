ترامب يعلن تعيين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي

القاهرة - (مصراوي):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين روبرت أوبراين، لمنصب مستشار الأمن القومي، الذي شغله جون بولتون سابقاً.

كان ترامب طلب من بولتون، الأسبوع الماضي، تقديم استقالته بسبب عدم موافقته على العديد من اقتراحات مستشاره للأمن القومي، فيما قالت وكالة أنباء بلومبرج إن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.

وأعلن ترامب عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وقتذاك: "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض". وأضاف في تغريدة أخرى: "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته".

كما صرح ترامب في 11 سبتمبر، أنّ المستشار السابق بولتون "اتخذ الموقف الخاطئ بشأن القضية الفنزويلية، ولم ينسجم مع أشخاص مهمين في البيت الأبيض وأهان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدعوته إلى التصرف على غرار ليبيا في تسليم ترسانته النووية".

وأعلن ترامب في 13 سبتمبر، أنه أراد ترشيح وزير الخارجية مايك بومبيو لهذا المنصب، لكن الأخير رفض لعدم رغبته في الجمع بين منصبه الحالي ومنصب مستشار الأمن.