رئيس "القائمة المشتركة": العرب منعوا نتنياهو من شغل ولاية أخرى

تل أبيب - (د ب أ):

اعتبر أيمن عودة رئيس "القائمة المشتركة"، التى تضم أربعة أحزاب عربية فى إسرائيل، أن العرب منعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شغل ولاية أخرى.

وتظهر النتائج غير النهائية أن القائمة جاءت في المرتبة الثالثة في الانتخابات العامة التي جرت يوم أمس، وذلك بعد كل من بينى جانتس زعيم حزب " أزرق - أبيض " وغريمه زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو .

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن عودة القول إن جانتس اتصل به أمس وأن اتصالا هاتفيا ثانيا سيجري بينهما مساء اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة المشتركة تضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل وتطالب بالمساواة القومية والمدنية الكاملة للفلسطينيين في إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمة لم يسبق أن شاركت في أى حكومة، إلا أنها سبقت أن دعمت حكومة أقلية من الخارج.

وقال عودة لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه قد يرشح جانتس لتشكيل الحكومة القادمة. ونقلت الإذاعة عنه القول: "نريد تغيير نتنياهو، ولكن لدينا شروط أساسية سنقرر (موقفنا) وفقا لها".

إلا أن عضوا آخر من القائمة قال للمحطة إنه يعارض ترشيح جانتس. وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب العربية لم يكن لها مرشح بعد الانتخابات السابقة التي جرت في أبريل.

وتحدث عودة لوسائل إعلام عن إمكانية أن يكون هو زعيم المعارضة بالكنيست القادم.