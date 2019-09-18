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    جوتيريش: يجب الضغط على الحكومات لتتحرك بوتيرة أسرع لتفادي كارثة مناخية

    01:09 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    جوتيريش: يجب الضغط على الحكومات لتتحرك بوتيرة أسرع لتفادي كارثة مناخية

    أنطونيو جوتيريش

    نيويورك - أ ش أ

    قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن اتفاق باريس حول المناخ لم يفشل بعد، لكن الوقت بات محدودًا لتفادي كارثة مناخية.

    وأضاف جوتيريش - وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "يجب على المجتمعات أن تزيد من الضغوط على الحكومات كي تدرك أن عليها التحرك بوتيرة أسرع".

    وتابع قائلًا: "إننا بحاجة إلى تغيير طريقة إنتاجنا للأغذية تغييرًا جذريًا، وكذلك طريقة تنظيم مدننا وإنتاج الطاقة"، موضحًا أن هناك الكثير من الأشخاص والشركات والمدن والدول باتت تدرك أهمية هذا التغيير.

    ومن المقرر أن تعقد قمة المناخ في 23 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في (نيويورك).

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    أنطونيو جوتيريش اتفاق باريس المناخ كارثة مناخية الأمم المتحدة

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