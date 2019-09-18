  • عاجل:الداخلية: مقتل 9 عناصر إرهابية بينهم المتورط باغتيال العميد عادل رجائي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    سفير الصين الجديد يقدم أوراق اعتماده للجامعة العربية

    01:06 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    سفير الصين الجديد يقدم أوراق اعتماده للجامعة العربية

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

    القاهرة - أ ش أ

    قدم السفير الصيني الجديد لياو ليتشيانج أوراق اعتماده اليوم إلى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مستهل توليه مهامه كسفير جديد لبلاده في القاهرة وممثل معتمد للصين لدى جامعة الدول العربية.

    وعبر أبو الغيط ـ خلال اللقاء ـ عن اعتزاز الجامعة العربية بالعلاقات مع الصين مثمنا المواقف الصينية المبدئية حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ذات الأهمية المركزية للدول العربية.

    واستعرض الأمين العام مع السفير الصيني مختلف أوجه التعاون بين الجامعة العربية والصين، معربا عن تطلعه لانعقاد الجولة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والمقرر انعقاده العام المقبل بالأردن..مؤكدا دعم الجامعة العربية للدور المهم الذي تقوم به الصين على صعيد الاستثمارات في البنية الأساسية في المنطقة العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

    هذا المحتوى من

    أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية سفير الصين لياو ليتشيانج

    الخبر التالى:

    جوتيريش: يجب الضغط على الحكومات لتتحرك بوتيرة أسرع لتفادي كارثة مناخية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان