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    الحرس الثوري الإيراني يستعد لإجراء "استعراض بحري" في الخليج العربي

    12:38 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    الحرس الثوري الإيراني يستعد لإجراء "استعراض بحري" في الخليج العربي

    البحرية الإيرانية

    طهران - (د ب أ):

    أعلن قيادي بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن قطعا بحرية ستشارك في "استعراض بحري" في الخليج العربي الأسبوع القادم.

    ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد علي رزمجو قائد "فيلق الإمام الصادق" بالحرس الثوري بمحافظة بوشهر جنوبي إيران القول إن "القطع البحرية للحرس الثوري ستشارك في الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في 22 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية لبدء الحرب" التي شنها نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على إيران.

    وقال :"في يوم 22 سبتمبر، سيجري عرض اقتدار القوات المسلحة في مياه الخليج الفارسي".

    وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

    وكان تم اقتراح تشكيل التحالف في ظل التوترات في المنطقة.

    البحرية الإيرانية الحرس الثوري الإيراني طهران استعراض بحري الخليج العربي

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