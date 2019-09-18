روحاني: استهداف الحوثيين لمُنشأتي نفط سعوديتين "تحذير" للرياض

القاهرة- (مصراوي):

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن استهداف الحوثيين في اليمن لمُنشأتي نفط في السعودية يعد "تحذيرا" للمملكة من إمكانية شن حرب على نطاق أوسع، ردًا على العملية العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وأعلن الحوثيون الموالون لإيران مسؤوليتهم عن الهجمات لكن مسؤولًا أمريكيًا قال، أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلت إلى أن صواريخ كروز إيرانية استخدمت في العملية.

وأفادت السعودية بأن الأسلحة التي استخدمت كانت إيرانية الصنع، لكنها لم تشر مباشرة بإصبع الاتهام إلى إيران.

ونفت طهران مرارًا اتهامات واشنطن والرياض بأنها تزوّد الحوثيين بالسلاح.

وتسببت هجمات السبت على معمل معالجة النفط في بقيق التابع لمجموعة أرامكو العملاقة وحقل خريص النفطي بخفض إنتاج المملكة بمقدار النصف.