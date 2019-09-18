وكالة أنباء إيرانية: روحاني قد لا يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد لا يُشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم إصدار الإدارة الأمريكية تأشيرات دخول له وللوفد المُرافق له حتى الآن.

وقالت إرنا، الأربعاء، إن الوفد الإيراني الذي كان مُقررًا أن يتوجه إلى مدينة نيويورك للتحضير لزيارة روحاني لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يتمكن حتى ساعة نشر هذا الخبر من الحصول على تأشيرات الدخول .

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى نيويورك صباح الجمعة المُقبل، وروحاني يوم الاثنين. لكن يُحتمل أن تُلغى الزيارة حال لم تُصدر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات دخول في الساعات القليلة المُقبلة.