تقارير إسرائيلية: تعادل نتنياهو وجانتس بعد فرز 90% من الأصوات

القاهرة- (مصراوي):

أظهرت نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي حصول كل من حزبيّ "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، أن "إسرائيل بيتنا" لأفيجدور ليبرمان حصل على 9 مقاعد، فيما حصل الحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة" على 9 و8 مقاعد تباعا، وتحالف "إلى اليمين" على 7 مقاعد، وتحالف "العمل-غيشر" على 6 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" اليساري على 5 مقاعد، فيما لم يتخط "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف نسبة الحسم.

وتشير النتائج إلى التوجه نحو تعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر المركز–اليسار الذي حصل على 55 مقعدا، دون حساب حصة حزب "إسرائيل بيتنا" مع مقاعده الـ9.

وأجلت لجنة الانتخابات المركزية الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية، والذي كان مقررا ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب التغير الذي حدث بطريقة فحص وإدخال المعطيات للموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

وبررت اللجنة التأخير لمنع حدوث أي خطأ وفحص شبهات تزييف قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

كانت استطلاعات الرأي لمحطات التلفزيون الإسرائيلية أظهرت تصدر قائمة "أزرق أبيض" بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحالية، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 12 و15 مقعدا.

ووفق هذه النتائج، يحتاج نتنياهو إلى عدد من المقاعد الإضافية يتراوح بين 4 - 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل "القائمة المشتركة" عن انتخابات أبريل الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا".

والمُرشح الأكثر احتمالا لأن يصبح رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابا تكفي لشغل 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست.