سي إن إن: هجوم أرامكو انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية

نيويورك- (د ب أ):

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ"بدرجة احتمال كبير" المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية.

ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسؤول القول بأن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وأن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة، هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، وتظهر المسار المحدد.

ويقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وهجرة خريص)، وأن إيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورًا في المنطقة، ومنها صواريخ كروز.

وأوضحت الشبكة أن "هذه الصواريخ المعدلة على طرازات سوفيتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة، وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت، وتحلق على ارتفاعات منخفضة جدا تكاد تعانق الأرض لمئات الأميال للتخفي عن الرادارات".

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء أنها ستعرض في وقت لاحق اليوم أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتي أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على أرامكو.