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تركيا تعتقل 111 عنصرا يشتبه في انتمائهم لحركة جولن

08:13 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
تركيا تعتقل 111 عنصرا يشتبه في انتمائهم لحركة جولن

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ):

اعتقلت تركيا 111 عنصرا يتشبه في انتمائهم لحركة فتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة.

جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعتبر جولن، المقيم في الولايات المتحدة، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، كما أنه يصنف حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

تركيا حركة جولن الولايات المتحدة

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