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فرنسا تبدي استعدادها للمشاركة في تحقيق لمعرفة مصدر هجمات أرامكو

07:44 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
فرنسا تبدي استعدادها للمشاركة في تحقيق لمعرفة مصدر هجمات أرامكو

إيمانويل ماكرون

الرياض - (د ب أ):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات التي استهدفت منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية السبت الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر الرئيس الفرنسي عن "شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة"، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة "في مواجهة هذه الأعمال التخريبية".

وشدد الرئيس الفرنسي على "ضرورة ألا يظهر العالم ضعفا تجاه هذه الاعتداءات"،

وأكد ولي العهد من جهته أن "هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل".

إيمانويل ماكرون هجمات أرامكو المنشاَت النفطية السعودية محمد بن سلمان

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