فنزويلا تطلق سراح المعارض البارز "إدجار زامبرانو"

بوجوتا - (د ب أ):

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إطلاق سراح المعارض الفنزويلي البارز إدجار زامبرانو ، المحتجز منذ مايو، وسط ضجة دولية أثيرت على اعتقاله.

وتم اعتقال زامبرانو ، نائب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة، منذ أكثر من أربعة أشهر بتهمة الخيانة.

وقال صعب إن إطلاق سراح زامبرانو هو جزء من إجراءات تم الاتفاق عليه يوم الاثنين من جانب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ومجموعة من ممثلي المعارضة الذين انشقوا عن الجماعة الرئيسية التي يرأسها رئيس الجمعية الوطنية زعيم المعارضة خوان جوايدو.

وذكرت حكومة مادورو في الاتفاق، الذي لقي انتقادا من الاتحاد الأوروبي لاستبعاد جوايدو من مفاوضات السلام، أنه سيطلب من النظام القضائي تقييم بدائل عن "الحرمان من الحرية" لبعض السجناء.