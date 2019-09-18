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السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية بقيادة أمريكا

06:44 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية بقيادة أمريكا

السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي

الرياض - (د ب أ):

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وأضافت الوكالة أن انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي يأتي "لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

السعودية التحالف الدولي حماية الملاحة البحرية

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