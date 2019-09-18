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البيت الأبيض: ترامب سيتحدث عن الحريات الدينية في الأمم المتحدة

03:11 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
البيت الأبيض: ترامب سيتحدث عن الحريات الدينية في الأمم المتحدة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بتصريحات رئيسية في مؤتمر "الدعوة العالمية لحماية الحقوق الدينية" يوم 23 سبتمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء: "سيدعو ترامب المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع الهجمات ضد أشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم ولضمان حرمة المنازل وأماكن العبادة وجميع الأماكن العامة لكل الأديان".

دونالد ترامب الحريات الدينية الأمم المتحدة البيت الأبيض
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