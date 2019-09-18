"الدفاع السعودية": سنعرض أدلة تورط إيران بالهجوم على منشآت أرامكو.. اليوم

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع السعودية مساء الثلاثاء، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء سيتم خلاله عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية - في بيان أوردته قناة قناة "العربية" الإخبارية - أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".