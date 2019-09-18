أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

"الدفاع السعودية": سنعرض أدلة تورط إيران بالهجوم على منشآت أرامكو.. اليوم

02:18 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
"الدفاع السعودية": سنعرض أدلة تورط إيران بالهجوم على منشآت أرامكو.. اليوم

الهجوم على منشآت أرامكو

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع السعودية مساء الثلاثاء، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء سيتم خلاله عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية - في بيان أوردته قناة قناة "العربية" الإخبارية - أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع السعودية إيران منشآت أرامكو هجوم إرهابي

الخبر التالى:

البيت الأبيض: ترامب سيتحدث عن الحريات الدينية في الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان