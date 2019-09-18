حول العالم في 24 ساعة: إمدادات أرامكو النفطية عادت لما كانت عليه قبل الهجوم
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم، الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عودة إمدادات أرامكو إلى السوق كما كانت عليه قبل الهجوم على معملي النفط في أرامكو السعودية.
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