ظريف: أمريكا تغضب لمصفاة نفط وليس لقتل الرُضّع في اليمن

طهران - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحدة السياسة الأمريكية في اليمن وطالب بإنهاء الحرب فيها.

وكتب ظريف على تويتر اليوم الثلاثاء:" الولايات المتحدة لم تغضب عندما يقصف حلفاؤها الأطفال الرضع بلا رحمة على مدار أربعة أعوام بأسلحتها ومساعدتها العسكرية، لكنها تنفعل بشكل مخيف عندما يرد الضحايا بالطريقة الوحيدة المتاحة لهم (بالهجوم) على مصافي النفط للمعتدي".

وأضاف الوزير الإيراني أن الأمريكيين يغمضون أعينهم أمام الحقيقة عندما يعتقدون أن اليمينيين لن يردوا على جرائم حرب استمرت على مدار أكثر من أربعة أعوام.

وأعرب ظريف عن اعتقاده بأنه يبدو أن من المؤلم للأمريكيين عجز توريداتهم من الأسلحة إلى حلفائهم والبالغ قيمتها مئات مليارات الدولار في وقف الهجمات اليمينية على هؤلاء الحلفاء.

وكتب ظريف في تغريدة ثانية :" غير أن اتهام إيران الآن لن يغير شيئا(...) الحل الوحيد هو وقف هذه الحرب".

كان الحوثيون تبنوا يوم السبت الماضي هجوما بطائرات مسيرة على منشآت لشركة ارامكو السعودية الحكومية للنفط في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأفاد تقرير رُفِع إلى مجلس الوزراء السعودي بأن الهجوم أدى، حسب التقديرات الأولية، إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 7ر5 ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب تقدر بنحو مليارى قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي 50 بالمئة من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.