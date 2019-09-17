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إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات إسرائيل وتراجع ضئيل لحزب نتنياهو

09:27 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات إسرائيل وتراجع ضئيل لحزب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

القاهرة – مصراوي:

أغلقت السلطات المسئولة عن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية صناديق الاقتراع، في المعركة الانتخابية القوية بين حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود وحزب أزرق أبيض.

وأبرزت وسائل إعلام عبرية أن حزب الليكود يتراجع في التقديرات الأولية حيث حصد 31 مقعدا في الكنيست مقابل 32 لحزب أزرق أبيض.

ويحق لنحو 6.4 مليون شخص التصويت من أجل اختيار 120 عضوا في الكنيست. وهناك نحو عشرة آلاف و700 مركز اقتراع في أربعة آلاف منطقة بجميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المرشح الأكثر احتمالا لأن يصبح رئيسا للوزراء هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابا تكفي لشغل 61مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي انتخابات إسرائيل حزب الليكود حزب أزرق أبيض

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