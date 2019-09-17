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    الجيش السوري: العثور على مخابئ استخدمت لتزوير مشاهد تدين دمشق

    08:22 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    الجيش السوري: العثور على مخابئ استخدمت لتزوير مشاهد تدين دمشق

    الجيش السوري

    دمشق -(أ ش أ)

    أعلن الجيش السوري، العثور على مخابئ تحت الأرض جيدة التحصين وبتصميم هندسي احترافي واضح، استخدمت لأغراض عسكرية، وكاستوديوهات لتزوير مشاهد بهدف إدانة دمشق، وذلك قرب مدينة خان شيخون المحررة.

    وقال العقيد في الجيش السوري عبد الكريم ميهوب ـ حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ ـ "إن الكهف الذي اكتشفته القوات السورية قرب مدينة خان شيخون المحررة حديثا في محافظة إدلب، لم يستخدم فقط كقاعدة لـ 3500 من المقاتلين، بل قام ممثلو منظمة الخوذ البيضاء بفبركة فيديو فيه، لتوجيه الشبهة نحو دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين".

    وأوضح ميهوب، أن المقاتلين السوريين اكتشفوا هذا الكهف بعد تحرير المناطق الجنوبية من محافظة إدلب أواخر أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن المكان لم يكن منطقة قوية التحصين فقط، بل كان يحتوي على العديد من الأسلحة والمعدات للمقاتلين.

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    الجيش السوري مخابئ تحت الأرض مدينة خان شيخون

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