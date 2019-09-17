محامي الحكومة البريطانية: جونسون سيلتزم بأمر المحكمة بِشأن البرلمان

لندن - (د ب أ)

قال محامى الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيلتزم بأي حكم يصدر من المحكمة العليا بشأن عدم قانونية تعليقه لعمل البرلمان.

وقال المحامي ريتشارد كين للمحكمة إن جونسون سوف "يستجيب بكل الوسائل الضرورية" لأي حكم يقضي بأن نصيحته للملكة اليزابيث الثانية بتأجيل أو تعليق عمل البرلمان بصورة مؤقتة ، كانت غير قانونية.

وتابع "النتيجة قد تكون أنه سيذهب إلى الملكة ويطلب استدعاء البرلمان".

لكن كين رفض تحديد ما إذا كان جونسون قد يحاول مجددا فض البرلمان إذا تم استدعاؤه.

وردا على سؤال بشأن إمكانية استدعاء البرلمان في وقت سابق، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه سوف "ينتظر ويرى" كيف ستحكم المحكمة العليا قبل اتخاذ قرار بشأن رده .