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    ميركل وجونسون يبحثان هاتفيا الوضع في الخليج و"بريكست"

    06:24 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    ميركل وجونسون يبحثان هاتفيا الوضع في الخليج و"بريكست"

    أنجيلا ميركل وبوريس جونسون

    برلين - (أ ش أ)

    بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هاتفيا، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الوضع في الخليج، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

    وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن ميركل وجونسون اتفقا، خلال الاتصال الذي أجرته المستشارة ميركل، على مواصلة التشاور على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

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