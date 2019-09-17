ميركل وجونسون يبحثان هاتفيا الوضع في الخليج و"بريكست"

برلين - (أ ش أ)

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هاتفيا، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الوضع في الخليج، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن ميركل وجونسون اتفقا، خلال الاتصال الذي أجرته المستشارة ميركل، على مواصلة التشاور على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.