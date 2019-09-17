ميركل وجونسون يبحثان هاتفيا الوضع في الخليج و"بريكست"
06:24 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
برلين - (أ ش أ)
بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هاتفيا، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الوضع في الخليج، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن ميركل وجونسون اتفقا، خلال الاتصال الذي أجرته المستشارة ميركل، على مواصلة التشاور على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
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