ملك الأردن يتنكر في هيئة رجل مسن لزيارة هيئة حكومية سرًا (صور)

القاهرة – مصراوي:

تنقل العاهل الأردني، الملك عبد الله بن حسين، في شوارع المملكة الأردنية، متنكرًا في زي رجل مسن، ليزور سرًا دائرة الأراضي والمساحة بشمال عمان.

ونشرت صحيفة "جوردان تايمز"، صورًا للملك عبد الله متنكرًا على هيئة رجل مسن، أثناء زيارته السرية والمفاجأة دائرة الأراضي والمساحة بعمان، لإلقاء نظرة مباشرة على نوعية الخدمات المقدمة للجمهور.

كما زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيساوي، ووزير المالية عزالدين كناكريه، دائرة الإدارة والمساحة، لمتابعة ملاحظات الملك.

وأوضحت "جوردان تايمز"، أن تلك ليست المرة الأولى التي يتنكر فيها العاهل الأردني في هيئة رجل مسن. في العام 2009، زار الملك سرًا، قسم شؤون المرضى بوزارة الصحة للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدين المحتملين.

وقال مصدر لـ"جوردان تايمز"، إن الملك تخفى أيضًا في هيئة مراسل تلفزيوني وسائق سيارة أجرة، ورجل مسن لمعرفة معاناة المواطنين الأردنيين في مختلف نواحي الحياة.

وذكرت المنافذ الإخبارية في وقت زيارة الملك لإدارة الأراضي والمساحة أنه استمع إلى شكاوى المواطنين، وردود موظفي الإدارة.

وفي الصور، يظهر الملك عبدالله جالسًا مع غيره من الزوار في القسم، بينما يواصل الموظفون روتينهم اليومي.

وفي صورة أخرى، شوهد يرتدي "بدلة" بيج فضفاضة، وهو يسير فيما يبدو أنه موقف سيارات للمؤسسة، بجانب رجل مسن يرتدي عبائه سوداء، دون حراس في المنطقة.

ويُرى الملك عبد الله أيضًا وهو يمشي في ساحة انتظار السيارات التابعة للإدارة، ما يظهر مزيدًا من التجاعيد ومظهر أكبر من المعتاد.