ماذا يحدث لو فاز نبيل القروي "السجين" بانتخابات تونس؟

القاهرة – مصراوي:

قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، أن المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي قد نجحا في الحصول على المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

من المنتظر أن يخوض المرشحان جولة ثانية لتحديد الفائز برئاسة تونس، بعدما كشفت الهيئة عن حصول قيس سعيد على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 18.4% من الأصوات.

كما حصل نبيل القروي من حزب "قلب تونس" على المرتبة الثانية، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا أي ما يعادل 15.6% من أصوات الناخبين.

وفي وقت يقبع فيه القروي في السجن، قالت الهيئة العليا للانتخابات إنه في حال فوز القروي بالرئاسة سوف تعلنه رئيسًا لتونس.

القروي صاحب الـ56 عاما هو أحد المتحكمين البارزين في الرأي العام التونسي، يعد أحد أقطاب الإعلام ومالك قناة نسمة الخاصة، وتم اعتقاله قبل 3 أسابيع بناء على تقرير من حملة لمكافحة الفساد تحمل اسم "أنا يقظ".

يتهم القروي رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتدبير سجنه من أجل إبعاده عن الانتخابات، ويقبع رجل الأعمال في سجن المرناقية في تونس.

من جانبها قالت الهيئة المستقلة التي تدير الانتخابات إنه سيتم إعلان القروي رئيسا حال فوزه بالجولة القادمة من الانتخابات، "طالما لا يوجد حكم نهائي بحقه يمنع ممارسته لحقوقه السياسية".

وفي بيان من سجنه يوم الخميس، قال القروي إنه محروم من حقوقه الدستورية وممنوع من حملات انتخابية يتصل فيها بشكل مباشر مع الناخبين، بجانب منعه من حضور المناظرات التلفزيونية التي أجريت على مدار الأيام الماضية في القناة التونسية الرسمية.