تونس: نبيل القروي يواجه قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الهيئة العُليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، انتقال المُرشح المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال الموقوف نبيل القروي، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 من الشهر الجاري.

وحصل قيس على 18.4 بالمائة من الأصوات فيما حصل القروي على 15 بالمائة، بحسب نتائج الهيئة العُليا للانتخابات.

كان قيس تقدّم في الترتيب بحسب نتائج، أمس الاثنين، وحلّ أولا بنسبة 18.8 بالمئة بعد حصوله على دعم 489 ألفًا و145 ناخبا، يليه المرشح السجين نبيل القروي بنسبة 15.5 بالمائة بعد حصوله على ثقة 403 آلاف و438 ناخبًا، وذلك بعد فرز 77 بالمائة من مجموع الأصوات، وهو ما يعني ترشحهما إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس.

وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها مساء الأحد بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وتوجه التونسيون لاختيار رئيسهم الأحد من بين 24 مُرشحًا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لصالح وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي.

وشارك في تأمين الانتخابات 70 ألف عنصر أمن، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، بينما سخرت وزارة الدفاع 32 ألف عسكري، لحماية 4 آلاف مركز اقتراع والإشراف على نقل الصناديق إلى مراكز التجميع والفرز ومراقبتها.