وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن

القاهرة – (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي جون ايف لودريان عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الثلاثاء في ختام جلسة المباحثات بقصر التحرير.

ورحب شكري في بداية المؤتمر بوزير خارجية فرنسا خلال زيارته الحالية والتي تعد السابعة إلى القاهرة منذ تكليفه بحقيبة الخارجية.

وقال شكري" إن نظيره الفرنسي شرف اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، حيث عقد لقاء طويلا وشاملا تناول العلاقات بين البلدين في الإطار الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي.. لافتا إلى لأن اللقاء أكد مدى التوافق في الآراء بين البلدين.

وأوضح أنه تم أيضا التركيز على الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية في المساهمة في جهود مصر التنموية والحاجة إلى المزيد من الانخراط من جانب الشركات الفرنسية.

وأشار شكري إلى أنه عقد مباحثات مع الوزير لودريان تناولت التعاون المشترك بين القاهرة وباريس في المجالات والقضايا الإقليمية كافة والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، والتوتر الحالي في الخليج وتم الاتفاق على الاستمرار في الاتصالات.

وشدد على أن هناك إرادة سياسية قوية على مستوى قيادتي ومسئولي البلدين لدفع العلاقات وهناك مجالات رحبة للتعاون بما في ذلك المجالين الثقافي والتعليمي.