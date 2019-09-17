سي إن إن: التحقيق الأمريكي السعودي يرجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران

القاهرة- (مصراوي):

قال مصدر مُطلع على التحقيق السعودي الأمريكي بشأن الاعتداء على معامل أرامكو، لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن هناك احتمالية كبيرة أن يكون الهجوم تم بصواريخ كروز أطلقت من الأراضي الإيرانية.

وبحسب المصدر، الذي لم تسمه الشبكة الأمريكية، فإنه من المحتمل أن تكون الصواريخ قد حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة انطلقت من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.

وهاجمت طائرات مسيرة، صباح أمس السبت، أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، والتي تقع في السعودية، وحقل نفط رئيسيًا تديره شركة أرامكو السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.

وبعد ساعات قليلة، أعلن متحدث باسم ميليشيات الحوثيين في اليمن والمدعومة من إيران مسؤوليتهم عن الهجومين، مشيرًا إلى استخدام 10 طائرات مسيرة.

وأكد المصدر، الذي لم تسمه الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن تقييم أمريكا والسعودية يظهر أن الهجوم الأخطر على منشآت النفط تم عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها.

وتابع المصدر بالقول إنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خاصة اليمن.

وأكد أن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصول وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.

وتابع المصدر بالقول إن محققين أمريكيين خبراء في الأسلحة وصلوا المملكة لمساعدة المحققين العسكريين السعوديين في تحديد عدد الصواريخ التي ضربت منشأتي نفط لأرامكو، والتحقق منها لمعرفة هويتها وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومن يمتلكها.