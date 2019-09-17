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    بعد هجوم أرامكو.. بريطانيا تبحث مع ألمانيا "ردًا جماعيًا"

    02:22 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    بعد هجوم أرامكو.. بريطانيا تبحث مع ألمانيا "ردًا جماعيًا"

    بوريس جونسون

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

    وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

    وكان جونسون شدد الإثنين على أن الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي.

    بدوره اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الهجوم "خطير وشائن" . وقال :" إنه انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفاً أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية. وأضاف "الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول... أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تماماً وهو ما سيحدث قريبا".

    إلى ذلك، أكد أن "هذا الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، قائلاً:" إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".

    بوريس جونسون ألمانيا رئيس الوزراء البريطاني ميركل هجوم أرامكو السعودية

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    سي إن إن: التحقيق الأمريكي السعودي يرجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران
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