نتنياهو ضد جانتس: 5 نتائج مُحتملة في الانتخابات الإسرائيلية

كتبت- هدى الشيمي:

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هناك 5 نتائج محتملة لانتخابات الكنيست التي يتم إجراؤها اليوم الثلاثاء في دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن النتيجة الإيجابية الوحيدة المحتملة تتمثل في أن يحصل أحد الأطراف على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم، وإلا ستتواصل أو تتصاعد الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، في تحليل نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، أن حصول أي طرف من الأطراف على 60 مقعدًا أو أقل في الكنيست، لن يسمح له بتشكيل ائتلاف حاكم، مُشيرة إلى أنه في حالة حدوث ذلك فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الائتلاف، ما يفتح الباب أمام مجموعة من الاحتمالات الجديدة.

أشارت هآرتس إلى أن مسألة فوز أي الحزبين، الليكود بزعامة نتنياهو أو أزرق أبيض بزعامة جانتس، شيء ثانوي، موضحة أن نتنياهو سيفوز في الانتخابات حال فوز ائتلافه، ولكن إذا خسر فإنه سيكون بمقدور جانتس الاستفادة من الأمر في مطالبته للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتشكيل ائتلاف حاكم.

واستبعدت الصحيفة الإسرائيلية أن تكون انتخابات اليوم مطابقة لتلك التي اُجريت منذ خمسة أشهر، بالنظر إلى أن اختلاف الأحزاب المشاركة فيها، فبعضها اندمج مع آخرين، بينما تفكك وانهار البعض الآخر.

كانت استطلاعات الرأي التي اُجريت في الأسابيع الأخيرة أشارت إلى حدوث تغييرات طفيفة، بعد حصول حزبي الليكود وأزرق أبيض على نتائج متقاربة للغاية.

واستعرضت هآرتس عدة نتائج مُحتملة للانتخابات الجارية في دولة الاحتلال.

النتيجة الأولى: نتنياهو يحصل على الأغلبية، الليكود أكبر الأحزاب

هكذا سوف يتحقق حلم نتنياهو، ليشغل المنصب لفترة خامسة، وما يحتاج إليه هو أن يضمن أن يحصل على الحصانة التي تحميه من المحاكمة، وسيبقى في منصبه حتى السبعينيات من عمره.

النتيجة الثانية: نتنياهو يحصل على الأغلبية، أزرق أبيض أكبر حزب

سوف يعلن نتنياهو الانتصار، ولكن إذا فشل في تأسيس ائتلاف حاكم، فربما يقرر الرئيس الإسرائيلي منح جانتس فرصة لتشكيل الائتلاف.

النتيجة الثالثة: عدم حصول نتنياهو على الأغلبية، الليكود أكبر حزب

في هذه الحالة، سيُلقي كل من نتنياهو جانتس خطابات نصر، وسيزعمان أن المواطنين منحوهما الأصوات. وهنا سيتعين على الرئيس الإسرائيلي اتخاذ قرار بمن منهما سيحصل على فرصة تأسيس الحكومة.

النتيجة الرابعة: عدم حصول نتنياهو على الأغلبية، أزرق أبيض أكبر حزب

كابوس نتنياهو، في هذه الحالة سيكون خيار الرئيس الإسرائيلي واضحًا، ولكن بالرغم من جانتس ستكون أمامه الفرصة إلا أنه ليس لديه طريقًا واضحًا لتأسيس ائتلاف حاكم، حتى مع حصوله على الأغلبية.

النتيجة الخامسة: الإخفاق

لقد حدث الأمر في أبريل، وتشير الاستطلاعات إلى احتمالية حدوثه مُجددًا. قد حصل نتنياهو على 60 مقعدًا، ولم يحصل الليكود أو أزرق أبيض على أغلبية. ومع عدم وجود جانب فائز، فإنه من المحتمل حدوث كل البدائل، بما في ذلك حكومة وحدة وطنية، حكومة تناوب، انشقاقات واندماجات، حكومة أقلية، لوائح اتهامات، وحتى انقلاب داخل الليكود ضد نتنياهو.