  • عاجل:سي إن إن: التحقيق الأمريكي السعودي يرجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    طالبان تتبنى هجومًا استهدف الرئيس الأفغاني في كابول

    12:30 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    طالبان تتبنى هجومًا استهدف الرئيس الأفغاني في كابول

    حركه طالبان - ارشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت حركة طالبان، الاثنين، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصًا وسط العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

    ووقع انفجار ضخم بولاية باروان صباح اليوم الاثنين، استهدف تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني أشرف غني، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، بحسب تقارير محلية.

    وأكد المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أن غني لم يُصب بأذى إثر الانفجار.

    وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الانفجار يُعد أول هجوم إرهابي كبير يستهدف الرئيس نفسه.

    حركة طالبان أشرف غني أفغانستان هجوم إرهابي

    الخبر التالى:

    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى السودان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان