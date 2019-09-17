طالبان تتبنى هجومًا استهدف الرئيس الأفغاني في كابول

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت حركة طالبان، الاثنين، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصًا وسط العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ووقع انفجار ضخم بولاية باروان صباح اليوم الاثنين، استهدف تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني أشرف غني، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، بحسب تقارير محلية.

وأكد المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أن غني لم يُصب بأذى إثر الانفجار.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الانفجار يُعد أول هجوم إرهابي كبير يستهدف الرئيس نفسه.