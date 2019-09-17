رئيس الوزراء العراقي : بغداد لديها رؤية واضحة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

بغداد- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية تعمل على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف عبد المهدي ، خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج والوفد المرافق له في بغداد اليوم ، أن "الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة"، حسبما جاء في بيان للحكومة العراقية.

وأوضح أن "سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ، ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ، ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه".

وقال عبد المهدي إن "العراق يسير بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارا واضحا".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو إن "حلف الناتو الذي يعمل بموافقة وإشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية".

وأضاف أن "داعش ألحق ضررا بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وامكاناته المالية والعسكرية، وأن الناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية".