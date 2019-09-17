مُرشحة سابقة في انتخابات تونس: النتائج الأولية "فضيحة"

القاهرة- (مصراوي):

وصفت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي، والمُرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة، نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة بالفضيحة والصدمة، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

ودعت موسي، والتي كانت إحدى السيدتين اللاتي تنافسان من أجل الوصول إلى قصر قرطاج، التيار الوسطي الحداثي الى الالتفاف حول حزبها لإنقاذ ما يمكن انقاذه في الانتخابات التشريعية حسب تعبيرها.

ونسبت عبير موسي الفائز مبدئيا بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية إلى القوى المتطرفة والظلامية والفوضوية.

وينتظر التونسيون، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة التونسية، تتشكل ملامح مواجهة لم تكن متوقعة بين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد وقطب الإعلام الموقوف نبيل القروي في الدورة الثانية. وقد شددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنها هي المخولة لإعلان النتائج الرسمية.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 45%، أي أقل بـ17 نقطة مقارنة بانتخابات عام 2014.