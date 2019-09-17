مُنافس نتنياهو بالانتخابات يدعو الإسرائيليين إلى رفض الفساد والتطرف

القاهرة- (مصراوي):

دعا بيني جانتس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي ومنافس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مواطنيه إلى رفض الفساد والتطرف.

قال جانتس، بعد إدلائه بصوته في مدينة روش هاعين (رأس العين) في وسط إسرائيل حيث يقيم، "نريد أملا جديدا. نصوت اليوم من أجل التغيير"، مضيفا وقد وقفت زوجته الى جانبه "سننجح كلنا معا في الإتيان بأمل جديد، من دون فساد ومن دون تطرف".

ويلاحق نتانياهو أمام القضاء بتهم فساد.

وينظر الى الحكومات التي ترأسها نتانياهو خلال السنوات الأخيرة على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض الإثنين "انتخابات حافلة غدا في إسرائيل"، مضيفا "ستكون متقاربة... إنها انتخابات باحتمالات (ربح وخسارة) متعادلة".

وكان ترامب أعلن نهاية الأسبوع أنه ناقش مع نتانياهو إمكان المضي قدما في معاهدة "الدفاع المشترك"، ما اعتبر بمثابة دعم منه لإعادة انتخاب نتانياهو.

وقال ترامب إنّ مثل هذه المعاهدة "ستزيد من ترسيخ التحالف الكبير" بين البلدين.

وأضاف "أتطلع إلى مواصلة تلك المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر".

وواجه نتانياهو بعد انتخابات أبريل الخسارة الأكبر في حياته السياسية بعدما فشل في تشكيل ائتلاف حكومي.

وقد فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة العاشرة مساء.

ويحق لنحو 6.4 مليون شخص التصويت من أجل اختيار 120 عضوا في الكنيست. وهناك نحو عشرة آلاف و700 مركز اقتراع في أربعة آلاف منطقة بجميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المرشح الأكثر احتمالا لأن يصبح رئيسا للوزراء هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابا تكفي لشغل 61مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست.