نتنياهو يُدلي بصوته في انتخابات تُحدد مصيره

القاهرة – (مصراوي):

أدلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بصوته في الانتخابات التي تُقام اليوم الثلاثاء، والتي يُنظر إليها باعتبارها استفتاء على تحديد مصيره. وهي ثاني انتخابات عامة في غضون نحو خمسة أشهر فقط.

نشرت صفحة رئيس حكومة الاحتلال صورًا على حسابه بموقع تويتر، لنتنياهو وزوجته سارة بينما يشاركون في عملية الاقتراع في مدرسة بالقدس.

وكتب نتنياهو: "أدليت مع زوجتي بصوتنا في الانتخابات العامة في مركز اقتراع يقع في مدرسة بأورشليم".

وتابع: "الرئيس ترامب قال أمس إن هذه هي انتخابات متقاربة وأؤكد أنها متقاربة للغاية. أدعو جميع المواطنين إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع والادلاء بصوتهم, كما ذهبنا أنا وزوجتي للإدلاء بصوتنا. بالتوفيق!.".

وسيواجه نتنياهو وحزبه "الليكود" مرة أخرى أقرب منافسيه، رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بعد فشله في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات جرت في أبريل الماضي.

وقد فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة العاشرة مساء.

ويحق لنحو 6.4 مليون شخص التصويت من أجل اختيار 120 عضوا في الكنيست. وهناك نحو عشرة آلاف و700 مركز اقتراع في أربعة آلاف منطقة بجميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المرشح الأكثر احتمالا لأن يصبح رئيسا للوزراء هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابا تكفي لشغل 61مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست.