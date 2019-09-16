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الناتو: إيران تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتدعم الجماعات الإرهابية

10:47 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
الناتو: إيران تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتدعم الجماعات الإرهابية

أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج

بروكسل - (أ ش أ)

عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم/ الاثنين/ عن قلق "بالغ" حول التوترات المتصاعدة الأخيرة بعد الهجمات على منشآت شركة (أرامكو) السعودية، متهماً إيران بزعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً على دعم إيران للجماعات الإرهابية.

ودعا ستولتنبرج - في تصريحات صحفية أوردتها شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية - إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الهجمات مرة أخرى قائلاً إن "ذلك من الممكن أن يكون له عواقب سلبية على المنطقة بأكملها، فنحن قلقون للغاية كذلك من احتمالية التصعيد".

وأكد الأمين العام للناتو أن الحلف "أدان بشدة" هذه الهجمات بسبب تأثيرها المدمر على إمدادات النفط، مضيفاً "نحن قلقون بشأن ما نراه، خاصة من إيران .. إيران تقوم بدعم جماعات إرهابية مختلفة وهي مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

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