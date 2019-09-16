ولي العهد السعودي: تهديدات إيران ليست ضد المملكة فقط بل العالم أجمع

القاهرة – مصراوي:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين، إن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة الاعتداءات الأخيرة على المملكة والمتمثلة في استهداف منشآات نفطية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد تلقى اتصالا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أكد فيه الأخير على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص.

وأكد ولي العهد من جهته أن "التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم."

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن الجيش الأمريكي يعمل مع جهاز الاستخبارات في بلاده وشركاء واشنطن من أجل مواجهة "الهجوم غير المسبوق".

من جانبه أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن التحقيقات الأولية في الهجوم أظهرت أن الطائرات المُستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع، حسبما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي.

وقال المالكي إن الطائرات المُسيرة المُستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

كما شدّد على قدرة التحالف على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: "لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات".

وأعلن الحوثيون يوم السبت استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو هما بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا شرق السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.